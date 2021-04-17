Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что существует только два пути борьбы с распространением коронавируса — массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми. В частности, и передвижения между регионами страны. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”, пишет УНН.
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“У нас есть два пути борьбы с коронавирусом — массовая вакцинация и ограничение контактов. Пока массовой вакцинации нет, мы имеем только один выход — ограничить контакты между людьми. У нас сейчас уже 12 регионов находятся в „красной зоне“. А „Укрзализныця“ запускает дополнительные поезда на Пасху в Закарпатье. Получается, что мы будем распространять болезнь! Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами, чтобы остановить массовое распространение вируса страной”, - отметил Виталий Кличко.
Он также напомнил, что строгие ограничения на общенациональном уровне до сих пор действуют в таких странах, как Германия, Франция и многих других.
Напомним
В Киеве за 16 апреля от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 умерло более 50 человек.
Дополнение
Всего в по данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, — 17,5 тысячи и это самая большая цифра с начала недели.
Напомним, Кличко не исключает продолжения локдауну на Пасху. Киев пошел на жесткий локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.
Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца месяца.