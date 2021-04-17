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Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами - Кличко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что существует только два пути борьбы с распространением коронавируса — массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми. В частности, и передвижения между регионами страны. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”, пишет УНН.

Цитата

“У нас есть два пути борьбы с коронавирусом — массовая вакцинация и ограничение контактов. Пока массовой вакцинации нет, мы имеем только один выход — ограничить контакты между людьми. У нас сейчас уже 12 регионов находятся в „красной зоне“. А „Укрзализныця“ запускает дополнительные поезда на Пасху в Закарпатье. Получается, что мы будем распространять болезнь! Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами, чтобы остановить массовое распространение вируса страной”, - отметил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что строгие ограничения на общенациональном уровне до сих пор действуют в таких странах, как Германия, Франция и многих других.

Напомним

В Киеве за 16 апреля от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 умерло более 50 человек.

Дополнение

Всего в по данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, — 17,5 тысячи и это самая большая цифра с начала недели.

Напомним, Кличко не исключает продолжения локдауну на Пасху. Киев пошел на жесткий локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.

Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца месяца.

Украинские Национальные Новости

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