Кличко не виключає продовження локдауну на Великдень

Цитата

“Запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Але вона залишається складною. Саме тому ми подовжили дію карантину до 30 квітня. Чи послаблять обмеження після цієї дати — багато в чому залежить від самих киян. Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють”, — повідомив очільник столиці.

Мер нагадав, що рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять медики — інфекціоністи та епідеміологи.

Окрім того, Кличко додав, що до Великодніх свят у столиці готують додаткові протиепідеміологічні заходи та норми. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста, вони будуть оприлюднені до Великодня.

Нагадаємо

Київ пішов на жорсткий локдаун 5 квітня. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку.



Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх подовжили до кінця місяця.



Так, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1,6 тис. осіб, 49 людей померли.