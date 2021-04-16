Кличко не исключает продолжения локдауна на Пасху

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продление или ослабления карантина после 30 апреля зависит от киевлян. Об этом он сообщил в своему Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию. Но она остается сложной. Именно поэтому мы продлили действие карантина до 30 апреля. Ослабять ли ограничения после этой даты — во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают”, — сообщил глава столицы.

Мэр напомнил, что решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят медики — инфекционисты и эпидемиологи.

Кроме того, Кличко отметил, что к Пасхальным праздникам в столице готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которые будут опубликованы к Пасхе.

Напомним

Киев пошел на жесткий локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.

Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца месяца.

Так, в столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1,6 тыс. человек, 49 человек умерли.

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