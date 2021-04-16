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У Києві за добу коронавірус виявили у ще 1,6 тис. осіб, 49 людей померли

Київ • УНН

 • 11982 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столиці за минулу добу виявили 1609 нових випадків захворювання на коронавірус, 49 людей померли від захворювання. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, предає УНН.

Цитата:

“Ще 1609 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 183 300). 926 жінок віком від 18 до 91 років, 621 чоловік віком від 18 до 92 років, 32 дівчинки від 1 до 17 років та 30 хлопчиків від 10 місяців до 17 років”, — повідомив очільник міста.

Деталі

За даними Кличка, за минулу добу було зафіксовано 49 летальних випадків від вірусу, загалом з початку пандемії - 4121. За добу госпіталізували 156 пацієнтів з коронавірусом, крім того, з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізували ще 371 особу.

Водночас, подолали коронавірус за минулу добу 1156 осіб. Всього в Києві здолали хворобу 114 396 людей.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (320), Дніпровському (294) та Деснянському (190) районах.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, — 17,5 тисячі і це найбільша цифра з початку тижня.

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