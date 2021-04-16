В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у еще 1,6 тыс. человек, 49 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили 1609 новых случаев заболевания коронавирусом, 49 человек умерли от заболевания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, предает УНН.
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"Еще 1609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 183 300). 926 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 621 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 32 девочки от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет", - сообщил глава города.
Детали
По данным Кличко, за минувшие сутки было зафиксировано 49 летальных случаев от вируса, всего с начала пандемии - 4121. За сутки госпитализировали 156 пациентов с коронавирусом, кроме того, с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализировали еще 371 человека.
В то же время, преодолели коронавирус за минувшие сутки 1156 человек. Всего в Киеве преодолели болезнь 114 396 человек.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (320), Днепровском (294) и Деснянском (190) районах.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,921 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, - 17,5 тысячи и это самая большая цифра с начала недели.