Треба запроваджувати загальний локдаун, обмежувати пересування між регіонами - Кличко

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Київ • УНН

 • 31720 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що існує тільки два шляхи боротьби з розповсюдженням коронавірусу — масова вакцинація і обмеження контактів між людьми. Зокрема, і пересування між регіонами країни. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”, пише УНН.

Цитата

“У нас є два шляхи боротьби з коронавірусом — масова вакцинація і обмеження контактів. Поки масової вакцинації немає, ми маємо тільки один вихід — обмежити контакти між людьми. У нас зараз вже 12 регіонів перебувають у „червоній зоні“. А „Укрзалізниця“ запускає додаткові потяги на Великдень на Закарпаття. Виходить, що ми будемо розповсюджувати хворобу! Треба запроваджувати загальний локдаун, обмежувати пересування між регіонами, аби зупинити масове розповсюдження вірусу країною”, — наголосив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що суворі обмеження на загальнонаціональному рівні досі діють в таких країнах, як Німеччина, Франція та багатьох інших.

Нагадаємо

В Києві за 16 квітня від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 померло понад 50 людей.

Доповнення

Загалом в за даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, — 17,5 тисячі і це найбільша цифра з початку тижня.

Нагадаємо, Кличко не виключає продовження локдауну на Великдень. Київ пішов на жорсткий локдаун 5 квітня. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку.

Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх подовжили до кінця місяця.

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