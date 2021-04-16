За сьогодні в Києві від COVID-19 померло понад 50 людей – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Києві за 16 квітня від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 померло понад 50 людей. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.
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“За сьогоднішній день, в нашому місті вірус забрав 51 життя”, — сказав Кличко.
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У столиці за 15 квітня виявили 1609 нових випадків захворювання на коронавірус, 49 людей померли від захворювання.
Загалом в за даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, — 17,5 тисячі і це найбільша цифра з початку тижня.
Нагадаємо, Кличко не виключає продовження локдауну на Великдень. Київ пішов на жорсткий локдаун 5 квітня. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку.
Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх подовжили до кінця місяця.