За сегодня в Киеве от COVID-19 умерло более 50 человек - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве за 16 апреля от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 умерло более 50 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.
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“За сегодняшний день, в нашем городе вирус забрал 51 жизнь”, — сказал Кличко.
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В столице за 15 апреля обнаружили 1609 новых случаев заболевания коронавирус, 49 человек умерли от заболевания.
Всего в по данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, — 17,5 тысячи и это самая большая цифра с начала недели.
Напомним, Кличко не исключает продолжения локдауну на Пасху. Киев пошел на жесткий локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.
Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца месяца.