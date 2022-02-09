Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива

Контекст

"Украинская энергетическая ассоциация" накануне выступила с предостережением для правительства страны относительно “тотальной топливной зависимости от Беларуси”.

В частности, по мнению экспертов УЭА, особенно опасным является то, что Беларусь, кроме импорта горючего собственного производства, также обеспечивает транзит топлива из Литвы и Латвии. С 7 февраля 2022 года Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.

По мнению экспертов УЭА, ограничение транзита неизбежно приведет к созданию дефицита топлива на рынке в Украине.

О транзите из стран Балтии

“Я думаю, что по результатам 2021 года доля литовского дизтоплива на рынке составила 9%, бензина — 10%, и я думаю, что сейчас нет опасений относительно какого-либо дефицита, потому что, во-первых, доля не очень большая, а во-вторых, сейчас рынок находится в состоянии минимального сезонного потребления. Коммерческие запасы довольно существенные, и у производителей есть запасы лишние. Поэтому я думаю, что этот период пройдет более-менее спокойно. Но надо понимать, что мы избавились, мы потеряли один из немногих источников поставок нефтепродуктов на наш рынок. И это очень плохо”, — отметил эксперт.

По его словам, поставки составляли всего 10% общего объема, но это “не малая часть”. К тому же, замечает собеседник, в разные кризисные периоды Литва обычно увеличивала поставки — страна выступала своеобразным “шлюзом”, когда “росло напряжение”.

“То есть, например, если у нас было на рынке три источника поставки бензина — украинские заводы, Беларусь и Литва, то сейчас остается только два. Остаются украинские заводы, а фактически это завод в Кременчуге "Укртатнафта“, и это Беларусь, примерно 50/50. То есть это уже такая ситуация достаточно нерыночная”, — отметил он.

Говоря о ситуации с дизельным топливом, Куюн отметил, что Украина и здесь имеет немного источников.

“Ситуация не очень хорошая, и, соответственно, это просто еще один сигнал к тому, что нам необходимо просто срочно, еще позавчера, о чем мы уже 8 лет говорим, пока продолжается война, — нам надо реализовывать программу по диверсификации источников поставок нефтепродуктов, программу по увеличению их производства. У нас очень большой потенциал, более чем в 2,5 раза увеличить переработку нефти в Украине, снизить белорусскую и российскую доли, которая суммарно составляет 70% — можно ее снизить до 30% на первом этапе. То есть, это была бы уже совершенно другая картина, чем та, которую мы имеем сейчас”, — говорит эксперт.

Об угрозах Лукашенко

На выходных белорусский правитель заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев "инициирует обострение" с Россией или на Донбассе.

“После заявлений Лукашенко, что они с РФ могут остановить нам поставки,.. это не просто угрозы. Даже если одна Беларусь остановит поставки, мы просто остановимся. Надо четко понимать, что у нас пропадет горючее на колонках. Его не будет, потому что будет страшный дефицит, и все просто снимут его с продажи и будет паника, и будет ажиотаж”, — комментирует эксперт.

По его словам, Украина является очень зависимой от Беларуси. По мнению специалиста, государство для улучшения ситуации должно было бы по крайней мере увеличивать поставки из нероссийских источников.

“Это морское снабжение, это поставки из Европы, например, из Польши — оттуда последние лет 5 ничего не поставляется. А из-за чего? Из-за того, что импорт из России и Беларуси - он очень дешевый, с ним невозможно конкурировать. Соответственно, мы просто присели на эту иглу, и нам надо с нее слезать”, — добавил Куюн.