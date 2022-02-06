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Лукашенко заявив, що "відріже" Україні постачання електрики та ПММ у разі загострення на Донбасі

Лукашенко заявив, що "відріже" Україні постачання електрики та ПММ у разі загострення на Донбасі

Київ • УНН

 • 107277 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливно-мастильні матеріали і електрику, якщо Київ "ініціює загострення" з Росією або на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю російському ЗМІ, передає УНН.

Цитата

"Небезпека одна: що вони (Україна - ред) зроблять дуже серйозну акцію в напрямку Донецька і Луганська - Донбасу", - заявив Лукашенко.

Деталі

За його словами, якщо Київ ініціює загострення з Росією, то будуть припинені поставки в Україну паливно-мастильних матеріалів і електрики.

"Хлопці, ви будете божевільними, якщо ви зіткнетеся з Росією і ми будемо не з вами. Ми з Росією відріжемо всякі поставки не тільки ПММ, а й електрики", - зазначив він.

Нагадаємо

Раніше, Лукашенко заявив, що Захід розуміє, що безперспективно вести війну з Білоруссю, а Україна ніколи не буде воювати, адже війна триватиме максимум три-чотири дні.

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