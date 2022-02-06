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Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня

Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня

Киев • УНН

 • 34340 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Запад понимает, что бесперспективно вести войну с Беларусью, а Украина никогда не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня, об этом Александр Лукашенко заявил в интервью российскому СМИ, сообщает УНН.

Детали

Президент Беларуси не видит войну в Европе, сказав, что люди привыкли комфортно жить. Лукашенко заявил, что белорусы привыкли к войне и готовы сесть в окопы, сравнив с американцами "которые далеки от этого".

Цитата

"ОДКБ что показало, что пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ: что мы показали готовность оперативно реагировать на угрозы. Сколько сил у нас там было - всего ничего, но мы показали. А если бы надо - там увеличились бы эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ и уверен, что им ничего не угрожает с таким союзником как Россия.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и другом оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - предостерег он.

В интервью Лукашенко сказал, что в Украине некому воевать с Белоруссией, а по украинскому телевидению показывают военных "с деревянными автоматами".

"Разумеется. Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются..." - сказал Александр Лукашенко.

Напомним

Государственный департамент США ввел санкции, введя визовые ограничение для граждан Беларуси, которые занимаются деятельностью против диссидентов за границей.

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