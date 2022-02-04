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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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За дії проти дисидентів за кордоном: США розширили "білоруські" санкції

За дії проти дисидентів за кордоном: США розширили "білоруські" санкції

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Державний департамент США ввів санкції у межах "заборони Хашоггі", запровадивши візові обмеження для громадян Білорусі, які займаються діяльністю проти дисидентів за кордоном. США засуджують таку діяльність, зокрема, спробу примусової репатріації олімпійської чемпіонки Крістіни Тимановської, повідомили у Держдепартаменті, пише УНН.

Цитата:

"Державний департамент запроваджує візові обмеження для громадян Білорусі відповідно до "заборони Хашоггі" — інструменту, оголошеного адміністрацією минулого року для протидії транснаціональним репресіям. Сьогоднішні дії спрямовані проти кількох громадян Білорусі за їхню участь у серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності", - сказано у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Деталі

Зазначається, що Сполучені Штати засуджують усі подібні дії, зокрема спробу насильницької репатріації білоруської олімпійської чемпіонки Крістіни Тімановської під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.

"Сполучені Штати підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити всіх політичних в'язнів; вести щирий діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством; виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини; припинити заходи примусу щодо вразливих людей і свої дії у відповідь проти урядів і груп, які їм допомагають; та провести вільні та чесні вибори під міжнародним спостереженням. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини у Білорусі", - йдеться також у заяві Блінкена.

Доповнення

Білоруську спортсменку Крістіну Тимановську 1 серпня зняли з Олімпіади і спробували вивезти з Токіо всупереч її бажанню. Спортсменка розповіла, що 2 серпня повинна була брати участь в попередньому забігу на 200 метрів, але керівництво білоруської делегації на Іграх в Токіо зажадало від неї повернутися в Білорусь. Прибувши в токійський аеропорт Ханеда, Тимановська звернулася до поліцейських, що чергували там, з проханням про допомогу.

Незадовго до цього Тимановська розкритикувала в Instagram білоруських спортивних чиновників. Вона розповіла, що її без попередження заявили на додаткову дистанцію на Олімпіаді.

З Японії Тимановська полетіла до польської столиці Варшави. Вона отримала польську гуманітарну візу.

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