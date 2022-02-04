За действия против диссидентов за рубежом: США расширили "белорусские" санкции

ukru
15 марта, 19:03 • 106210 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142122 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122760 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104462 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101273 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92220 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123592 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127126 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127278 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 71722 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 41334 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 21084 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 42447 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 23802 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123594 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123602 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261071 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290405 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105007 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127126 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111383 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128663 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130694 просмотра
Актуальное
За действия против диссидентов за рубежом: США расширили "белорусские" санкции

За действия против диссидентов за рубежом: США расширили "белорусские" санкции

Киев • УНН

 • 13643 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Государственный департамент США ввел санкции в рамках "запрета Хашогги", введя визовые ограничения для граждан Беларуси, занимающихся деятельностью против дисидентов за рубежом. США осуждают такую деятельность, в частности, попытку принудительной репатриации олимпийской чемпионки Кристины Тимановской, сообщили в Госдепартаменте, пишет УНН.

Цитата:

"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси в соответствии с "запретом Хашогги" — инструментом, объявленным администрацией в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Беларуси за их участие в серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности", - сказано в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в частности попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

"Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народа Беларуси и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов; немедленно освободить всех политических заключенных; вести искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом; выполнять свои международные обязательства в области прав человека; прекратить принуждение уязвимых людей и свои ответные действия против правительств и групп, которые им помогают; и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", - говорится также в заявлении Блинкена.

Дополнение

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались вывезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханеда, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи.

Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде.

Из Японии Тимановская полетела в польскую столицу Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы