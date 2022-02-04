За действия против диссидентов за рубежом: США расширили "белорусские" санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Государственный департамент США ввел санкции в рамках "запрета Хашогги", введя визовые ограничения для граждан Беларуси, занимающихся деятельностью против дисидентов за рубежом. США осуждают такую деятельность, в частности, попытку принудительной репатриации олимпийской чемпионки Кристины Тимановской, сообщили в Госдепартаменте, пишет УНН.
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"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси в соответствии с "запретом Хашогги" — инструментом, объявленным администрацией в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Беларуси за их участие в серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности", - сказано в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Детали
Отмечается, что Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в частности попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.
"Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народа Беларуси и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов; немедленно освободить всех политических заключенных; вести искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом; выполнять свои международные обязательства в области прав человека; прекратить принуждение уязвимых людей и свои ответные действия против правительств и групп, которые им помогают; и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", - говорится также в заявлении Блинкена.
Дополнение
Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались вывезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханеда, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи.
Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде.
Из Японии Тимановская полетела в польскую столицу Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу.