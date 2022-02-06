Лукашенко: Україна ніколи з нами не воюватиме, адже війна триватиме максимум три-чотири дні

Деталі

Президент Білорусі не бачить війну в Європі, сказавши, що люди звикли комфортно жити. Лукашенко заявив, що білоруси звикли до війни і готові сісти в окопи, порівнявши з американцями "які далекі від цього".

Цитата

"ОДКБ що показало, що поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають. У чому цінність ОДКБ: що ми показали готовність оперативно реагувати на загрози. Скільки сил у нас там було - всього нічого, але ми показали. А якби треба - там збільшилися б ці сили. Ми біля Алмати, а Путін у Нурсултані взяли аеропорти під контроль", - заявив Олександр Лукашенко.

Лукашенко переконаний, що на Заході розуміють безперспективність війни із силами ОДКБ та впевнений, що їм нічого не загрожує з таким союзником як Росія.

"У Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, перш за все з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", – застеріг він.

В інтерв'ю Лукашенко сказав, що в Україні немає кому воювати з Білорусюю, а по українському телебаченню показують військових "з дерев'яними автоматами".

"Зрозуміло. Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються..." - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо

Державний департамент США ввів санкції у межах "заборони Хашоггі", запровадивши візові обмеження для громадян Білорусі, які займаються діяльністю проти дисидентів за кордоном