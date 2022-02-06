Лукашенко заявил, что "отрежет" Украине поставки электричества и ГСМ в случае обострения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев "инициирует обострение" с Россией или на Донбассе. Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает УНН.
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"Опасность одна: что они (Украина - ред) предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска – Донбасса", - заявил Лукашенко.
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По его словам, если Киев инициирует обострение с Россией, то будут прекращены поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электричества.
"Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией и мы будем не с вами. Мы с Россией отрежем всякие поставки не только ГСМ, но и электричества", - отметил он.
Напомним
Ранее, Лукашенко заявил, что Запад понимает, что бесперспективно вести войну с Беларусью, а Украина никогда не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня.