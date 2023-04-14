Надо анализировать: песков прокомментировал решение суда в Гааге, по выплате россией ущерба "Нафтогазу"

Цитата

"Действительно, этот иск имел место, он не новый. Решение в то же время новое и нужно проанализировать.

И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав по этому делу, сейчас будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - заявил Песков.

Дополнение

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге вынес решение, согласно которому россия должна компенсировать Нафтогазу убытки за утраченное имущество в Крыму размером в 5 млрд долларов США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за убытки Нафтогаза в Крыму - Чернышов