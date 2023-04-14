Надо анализировать: песков прокомментировал решение суда в Гааге, по выплате россией ущерба "Нафтогазу"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента рф прокомментировал решение Арбитражного трибунала, относительно выплаты россией убытков "Нафтогазу". Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
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"Действительно, этот иск имел место, он не новый. Решение в то же время новое и нужно проанализировать.
И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав по этому делу, сейчас будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - заявил Песков.
Дополнение
Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге вынес решение, согласно которому россия должна компенсировать Нафтогазу убытки за утраченное имущество в Крыму размером в 5 млрд долларов США.
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