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Треба аналізувати: пєсков прокоментував рішення суду в Гаазі, щодо виплати росією збиткив "Нафтогазу"

Треба аналізувати: пєсков прокоментував рішення суду в Гаазі, щодо виплати росією збиткив "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 458873 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прессекретар президента рф прокоментував рішення Арбітражного трибуналу, щодо виплати росією збитків "Нафтогазу". Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Цитата

"Справді, цей позов мав місце, він не новий. Рішення водночас нове і потрібно проаналізувати.

І наші фахівці, які займаються захистом наших прав у цій справі, зараз аналізуватимуть та прийматимуть рішення про подальші дії", - заявив пєсков.

Доповнення

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі виніс рішення, згідно з яким росія має компенсувати Нафтогазу збитки за втрачене майно в Криму обсягом у 5 млрд доларів США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна виграла в рф арбітраж на 5 млрд дол. за збитки Нафтогазу у Криму - Чернишов

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