Треба аналізувати: пєсков прокоментував рішення суду в Гаазі, щодо виплати росією збиткив "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прессекретар президента рф прокоментував рішення Арбітражного трибуналу, щодо виплати росією збитків "Нафтогазу". Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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"Справді, цей позов мав місце, він не новий. Рішення водночас нове і потрібно проаналізувати.
І наші фахівці, які займаються захистом наших прав у цій справі, зараз аналізуватимуть та прийматимуть рішення про подальші дії", - заявив пєсков.
Доповнення
Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі виніс рішення, згідно з яким росія має компенсувати Нафтогазу збитки за втрачене майно в Криму обсягом у 5 млрд доларів США.
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