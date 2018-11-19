"Травяной" завод ФФУ объединил в себе лучший опыт Европы - британские СМИ

Так, журналист лично побывал на предприятии "ФФУ Продакшн" и ознакомился с процессом производства искусственного футбольного покрытия.

Реган выяснил, что оборудование для завода ФФУ поставила компания TMS Ltd, с генеральным директором которой журналист пообщался лично.

"Когда вы знаете, что вас одобрила FIFA (Международная федерация футбола) и RFU (союз футбола Регби), и знаете, что оборудование, которое вы производите, имеет штамп одобрения - очевидно, мы являемся лишь одной частью всей команды, которая делает это возможным. Но да - наша продукция является безупречной, и мы имеем огромную клиентскую базу по всему миру", - рассказал директор TMS Ltd Крис Макгонагалл.

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Отмечается, что "ФФУ Продакшн" объединил сегодня успешный опыт не только TMS Ltd, но и немецкого производителя искусственных футбольных покрытий "Политан". Именно "Политан" является поставщиком основы для "кудрявой травы", что которая производится на украинском заводе для мини-футбольных площадок.

"Вы смотрите на линию обработки основы, которая была привезена большим датским поставщиком основного оборудования. И это действительно поразительно, что они поставляют лучшую основу, лучшую нить. Для того, чтобы получить одобрение FIFA им необходимо иметь такое качество. Это - действительно так", - подчеркнул Макгонагалл.

Директор компании "ФФУ Продакшн" Андрей Бондаренко, в свою очередь, отметил, что их завод действительно объединяет сегодня лучших производителей оборудования и "обеспечил соблюдение лучшей технологии производства, что существует на рынке".

"Завод работает, мы производим ту продукцию и того качества, которые всегда декларировали", - добавил он.

Как писал УНН, ранее некоторые СМИ, а также швейцарский журналист Арно Беда распространили информацию о том, что "ФФУ Продакшн" вроде бы не работает.

Также напомним, что британские журналисты опровергали "расследование" Арно Беды против ФФУ, назвав его заказным. Среди вероятных заказчиков такой дискредитации Федерации футбола Украины Реган назвал Григория Суркиса, который пытается таким образом вернуть себе власть в Доме футбола и не потерять свой пост в УЕФА.