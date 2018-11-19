“Трав’яний” завод ФФУ об’єднав в собі кращий досвід Європи - британські ЗМІ

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завод “ФФУ Продакшн” сьогодні успішно працює, а виготовлена на ньому продукція відповідає світовим стандартам якості. Обладнання ж для заводу було придбане у компанії, що має сертифікацію FIFA та RFU. Такого висновку у власному журналістському дослідженні “Каламутні води” дійшли британські журналісти, зокрема, Олівер Реган, передає УНН.