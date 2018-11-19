“Трав’яний” завод ФФУ об’єднав в собі кращий досвід Європи - британські ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завод “ФФУ Продакшн” сьогодні успішно працює, а виготовлена на ньому продукція відповідає світовим стандартам якості. Обладнання ж для заводу було придбане у компанії, що має сертифікацію FIFA та RFU. Такого висновку у власному журналістському дослідженні “Каламутні води” дійшли британські журналісти, зокрема, Олівер Реган, передає УНН.
Так, журналіст особисто побував на підприємстві “ФФУ Продакшн” та ознайомився із процесом виробництва штучного футбольного покриття.
Реган з’ясував, що устаткування для заводу ФФУ поставила компанія TMS Ltd, з генеральним директором якої журналіст поспілкувався особисто.
“Коли ви знаєте, що вас схвалила FIFA (міжнародна федерація футболу) та RFU (союз футболу Регбі), та знаєте, що устаткування, яке ви виробляєте, має такий штамп схвалення — очевидно, ми є лише однією частиною усієї команди, яка робить це можливим. Але так — наша продукція є бездоганною, і ми маємо величезну клієнтську базу по всьому світу”, — розповів директор TMS Ltd Кріс Макгонагалл.
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Зазначається, що “ФФУ Продакшн” об’єднав сьогодні успішний досвід не лише TMS Ltd, але й німецького виробника штучних футбольних покриттів “Політан”. Саме “Політан” є постачальником основи для “кучерявої трави”, що виробляється на українському заводі для міні-футбольних майданчиків.
“Ви дивитеся на лінію обробки основи, яка була привезена великим данським постачальником основного устаткування. І це дійсно вражаюче, що вони постачають найкращу основу, найкращу нитку. Для того, щоб отримати схвалення FIFA їм необхідно мати таку якість. Це — дійсно так”, — підкреслив Макгонагалл.
Директор компанії “ФФУ Продакшн” Андрій Бондаренко, у свою чергу, зазначив, що їх завод дійсно об’єднує сьогодні найкращих виробників обладнання і “забезпечив дотримання найкращої технології виробництва, що існує на ринку”.
“Завод працює, ми виробляємо ту продукцію і тої якості, які завжди декларували”, — додав він.
Як писав УНН, раніше деякі ЗМІ, а також швейцарський журналіст Арно Беда поширили інформацію про те, що “ФФУ Продакшн” начебто не працює.
Також нагадаємо, що британські журналісти спростовували “розслідування” Арно Беди проти ФФУ, назвавши його замовним. Серед ймовірних замовників такої дискредитації Федерації футболу України Реган назвав Григорія Суркіса, котрий намагається у такий спосіб повернути собі владу у Домі футболу та не втратити свою посаду в УЄФА.