Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ближайшие трое суток пройдут дожди с грозами. 1 мая в центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В ближайшие трое суток пройдут дожди с грозами, 29 апреля и 1 мая в Украине, кроме южной части, местами значительные дожди, 1 мая в центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
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В Укргидрометцентре добавили, что на большей части территории страны ожидается понижение температуры ночной до 4-10° (ближайшей ночью еще будет 7-13°), дневной до 10-16°, несколько теплее в южных областях - 17-23°.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.