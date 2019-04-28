Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами

"В ближайшие трое суток пройдут дожди с грозами, 29 апреля и 1 мая в Украине, кроме южной части, местами значительные дожди, 1 мая в центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

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В Укргидрометцентре добавили, что на большей части территории страны ожидается понижение температуры ночной до 4-10° (ближайшей ночью еще будет 7-13°), дневной до 10-16°, несколько теплее в южных областях - 17-23°.

Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.