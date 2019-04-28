Травень прийде в Україну з грозами, градом та шквалами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У найближчі три доби пройдуть дощі з грозами. 1 травня у центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"У найближчі три доби пройдуть дощі з грозами, 29 квітня та 1 травня в Україні, крім південної частини, місцями значні дощі, 1 травня у центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
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В Укргідрометцентрі додали, що на більшій частині території країни очікується зниження температури нічної до 4-10° (найближчої ночі ще буде 7-13°), денної до 10-16°, дещо тепліше у південних областях - 17-23°.
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