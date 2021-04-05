Транзит российского газа через Украину сокращается
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российский “Газпром” постепенно уменьшает транзит через Украину. Об этом написал в Facebook глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон, передает УНН.
Детали
По его словам, после запуска Турецкого Потока −1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новых газопроводов.
А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2. Сейчас по южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.
Цитата
“Если будут завершены продолжение Турецкого Потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрии тоже через Турецкий Поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд м3 транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2. Транзит газа Украина — это не только значительных доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины”, - написал Макогон.
Напомним
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 апреля уменьшился до 15,948 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю — 355,710 млн куб. м, или 2,18%.