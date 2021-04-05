Транзит російського газу через Україну скорочується

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За його словами, після запуску Турецького Потоку −1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів.

А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Потік −2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови.

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“Якщо будуть завершені продовження Турецького Потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит до Угорщини теж через Турецький Потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд м3 транзиту щорічно.

Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного Потоку −2. Транзит газу Україною — це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України”, — написав Макогон.

Нагадаємо

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 квітня зменшився до 15,948 млрд куб. м, при цьому скорочення запасів за тиждень — 355,71 млн куб. м, або 2,18%.