Трамп прибыл в Белый дом
Киев • УНН
Дональд и Мелания Трамп прибыли в Белый дом, где их встретили Байдены. Лидеры обменялись приветствиями на красной ковровой дорожке с золотым декором, после чего отправились на встречу за чаем и кофе.
Семья Трампов - Дональд и Мелания - прибыли в Белый дом, сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Трампы встретили Байденов на красной дорожке с золотой отделкой, обменялись приветствиями и позировали для фотографий перед личной встречей за чаем и кофе.
"Добро пожаловать домой", - сказал Байден Трампу после того, как избранный президент вышел из машины.
Байден обнял Трампа за плечо, чтобы провести его в особняк.
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Дж. Д. Венс также прибыл в Белый дом.
Вице-президент Камала Харрис, покидающая свой пост, приветствовала избранного вице-президента, когда он прибыл.
Обычно только избранный президент приходит в Белый дом в день инаугурации перед принесением присяги.
Харрис и Венс еще не имели официальной личной встречи.
Венса сопровождала жена, а Харрис - муж, все пожали друг другу руки и позировали для фотографии.