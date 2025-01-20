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Трамп прибыл в Белый дом

Трамп прибыл в Белый дом

Киев  •  УНН

 • 4471 просмотра

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Дональд и Мелания Трамп прибыли в Белый дом, где их встретили Байдены. Лидеры обменялись приветствиями на красной ковровой дорожке с золотым декором, после чего отправились на встречу за чаем и кофе.

Семья Трампов - Дональд и Мелания - прибыли в Белый дом, сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трампы встретили Байденов на красной дорожке с золотой отделкой, обменялись приветствиями и позировали для фотографий перед личной встречей за чаем и кофе.

"Добро пожаловать домой", - сказал Байден Трампу после того, как избранный президент вышел из машины.

Байден обнял Трампа за плечо, чтобы провести его в особняк.

Еще одно селфи на дорогу: Байден сделал фото с женой перед уходом с поста президента США20.01.2025, 16:46 • 6183 просмотра

Добавим

Дж. Д. Венс также прибыл в Белый дом.

Вице-президент Камала Харрис, покидающая свой пост, приветствовала избранного вице-президента, когда он прибыл.

Обычно только избранный президент приходит в Белый дом в день инаугурации перед принесением присяги.

Харрис и Венс еще не имели официальной личной встречи.

Венса сопровождала жена, а Харрис - муж, все пожали друг другу руки и позировали для фотографии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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