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Трампи прибули до Білого дому

Трампи прибули до Білого дому

Київ • УНН

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Дональд і Меланія Трамп прибули в Білий дім, де їх зустріли Байдени. Лідери обмінялися привітаннями на червоній доріжці із золотим оздобленням, після чого вирушили на зустріч за чаєм і кавою.

Подружжя Трампів - Дональд і Меланія - прибуло в Білий дім, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Трампи зустріли Байденів на червоній доріжці із золотим оздобленням, обмінялися привітаннями і позували для фотографій перед особистою зустріччю за чаєм і кавою.

"Ласкаво просимо додому", - сказав Байден Трампу після того, як обраний президент вийшов із машини.

Байден обхопив Трампа за плече, щоб провести його в особняк.

Ще одне селфі на дорогу: Байден зробив фото з дружиною перед тим, як піти з посади президента США20.01.2025, 16:46 • 23192 перегляди

Додамо

Дж. Д. Венс також прибув до Білого дому.

Віце-президент Камала Харріс, яка залишає посаду, вітала обраного віце-президента, коли він прибув.

Зазвичай лише обраний президент приходить до Білого дому у день інавгурації перед присягою.

Харріс і Венс ще не мали офіційної особистої зустрічі.

Венса супроводжувала дружина, а харріс - чоловік, всі потиснули один одному руки і позували для фотографії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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