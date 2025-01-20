Трампи прибули до Білого дому
Київ • УНН
Дональд і Меланія Трамп прибули в Білий дім, де їх зустріли Байдени. Лідери обмінялися привітаннями на червоній доріжці із золотим оздобленням, після чого вирушили на зустріч за чаєм і кавою.
Подружжя Трампів - Дональд і Меланія - прибуло в Білий дім, передає УНН із посиланням на AP.
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Трампи зустріли Байденів на червоній доріжці із золотим оздобленням, обмінялися привітаннями і позували для фотографій перед особистою зустріччю за чаєм і кавою.
"Ласкаво просимо додому", - сказав Байден Трампу після того, як обраний президент вийшов із машини.
Байден обхопив Трампа за плече, щоб провести його в особняк.
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Дж. Д. Венс також прибув до Білого дому.
Віце-президент Камала Харріс, яка залишає посаду, вітала обраного віце-президента, коли він прибув.
Зазвичай лише обраний президент приходить до Білого дому у день інавгурації перед присягою.
Харріс і Венс ще не мали офіційної особистої зустрічі.
Венса супроводжувала дружина, а харріс - чоловік, всі потиснули один одному руки і позували для фотографії.