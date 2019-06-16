Трамп обвинил The New York Times в "госизмене"

"Верите ли вы, что The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию. Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны. Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях!", - написал президент США на своей странице в Twitter.



Как сообщал УНН, NYT заявили, что США участили кибератаки на энергосистемы РФ, Трамп отвергает эти обвинения