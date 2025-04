NYT заявили, что США участили кибератаки на энергосистемы РФ, Трамп отвергает эти обвинения

По словам источников NYT, которые являются бывшими и действующими официальными лицами, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, вероятно, отключить какие-то ее элементы.

“Эти действия в течение последнего года стали употреблять гораздо агрессивнее, — приводятся в публикации слова одного из источников. — Мы делаем это в таких масштабах, о которых мы и не думали несколько лет назад”.

По сведениям газеты, Вашингтон таким образом, в частности, рассчитывает “сделать предупреждение президенту (РФ) Владимиру Путину”.

Как констатируется в материале, США с 2012 года пытались собирать информацию о российской энергосистеме, однако теперь “стратегия изменилась в направлении наступательных действий”.

“Цель состоит в том, чтобы сделать предупреждение, а также в том, чтобы в случае серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой иметь возможность осуществить кибератаки”, — отмечает издание.

“Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа к засекреченной информации об операциях, заключается в том, как глубоко США удалось попасть в российскую систему. Только тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию в темноту или ограничить возможности ее вооруженных сил. На этот вопрос нельзя ответить, пока не активирован код”, - констатируется в публикации. Издание отмечает, что данные действия американской стороны “также связаны с серьезной опасностью вызвать эскалацию в ежедневной холодной войне между Вашингтоном и Москвой” в киберпространстве.

Как следует из публикации, указанные атаки осуществляет, в частности, киберкомандование ВС США. Оно ранее получило от Конгресса и администрации президента Дональда Трампа разрешение на активные действия в киберпространстве.

Вместе с тем источники в администрации отметили, что Трампу, по их мнению, не предоставили подробной информации о попытках внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Как говорится в материале, американские военные и сотрудники разведывательных служб опасаются, что президент США может приказать прекратить данные шаги или обсудить их с представителями других государств.

По сведениям издания, США пока не пытались отключить любые элементы энергосистемы. По информации The New York Times, киберкомандования ранее работало над планом, который предусматривает создание проблем с энергоснабжением в Иране в случае конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

В материале констатируется, что американские спецслужбы обвиняют Россию в попытках ввести программное обеспечение, предназначенное для собора информации, в энергосистему США. Однако, как признает издание, отключить любые ее элементы РФ не пыталась.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты NYT не соответствуют действительности.

“Можете ли вы поверить в то, что (издание — ред) The New York Times, которое находится в упадке, опубликовала статью, в которой утверждается, что Соединенными Штатами существенно участились кибератаки против России”, — написал Трамп в Twitter.

“Это фактически предательство со стороны прежде замечательной газеты, которая так отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это наносит ущерб стране”, — отметил президент США.

“Кроме того, (это) неправда”, — добавил он.

Трамп констатировал, что “сегодня коррумпированные СМИ готовы на все”. “Они сделают или заявят что угодно без малейших раздумий о последствиях, — добавил президент США. — Они настоящие трусы и, без сомнения, являются врагами народа!”

..... ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019

