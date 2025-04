NYT заявило, що США стало частіше кібератакувати енергосистеми РФ, Трамп відкидає ці звинувачення

За словами джерел NYT, які є колишніми і діючими офіційними особами, йдеться про програми, за допомогою яких США можуть збирати інформацію про російської енергосистеми, а також, імовірно, відключити якісь її елементи.

"Ці дії протягом останнього року стали вживати набагато агресивніше, - наводяться в публікації слова одного з джерел. - Ми робимо це в таких масштабах, про які ми й не думали кілька років тому".

За відомостями газети, Вашингтон таким чином, зокрема, розраховує "зробити попередження президенту (РФ) Володимиру Путіну".

Як констатується в матеріалі, США з 2012 року намагалися збирати інформацію про російської енергосистеми, однак тепер "стратегія змінилася в напрямку наступальних дій".

"Мета полягає в тому, щоб зробити попередження, а також в тому, щоб в разі серйозного конфлікту між Вашингтоном і Москвою мати можливість здійснити кібератаки", - зазначає видання.

"Ключове питання, на яке неможливо відповісти, не маючи доступу до засекреченої інформації про операції, полягає в тому, як глибоко США вдалося потрапити в російську систему. Лише тоді стане ясно, чи можливо буде занурити Росію в темряву або обмежити можливості її збройних сил. на це питання не можна відповісти, поки не активований код ", - констатується в публікації. Видання зазначає, що дані дії американської сторони "також пов'язані з серйозною небезпекою викликати ескалацію в щоденній холодній війні між Вашингтоном і Москвою" в кіберпросторі.

Як випливає з публікації, зазначені атаки здійснює, зокрема, кіберкомандування ВС США. Воно раніше отримало від Конгресу і адміністрації президента Дональда Трампа дозвіл на активніші дії в кіберпросторі.

Разом з тим джерела видання в адміністрації відзначили, що Трампу, на їхню думку, не надали детальної інформації щодо спроб впровадити шкідливе програмне забезпечення в російську енергосистему. Як говориться в матеріалі, американські військові та співробітники розвідувальних служб побоюються, що президент США може наказати припинити дані кроки або обговорити їх з представниками інших держав.

За відомостями видання, США поки не намагалися відключити будь-які елементи енергосистеми. За інформацією The New York Times, кіберкомандування раніше працювало над планом, який передбачає створення проблем з енергопостачанням в Ірані в разі конфлікту між Тегераном і Вашингтоном.

У матеріалі констатується, що американські спецслужби звинувачують Росію в спробах запровадити програмне забезпечення, призначене для собору інформації, в енергосистему США. Однак, як визнає видання, відключити будь-які її елементи РФ не намагалася.

Однак президент США Дональд Трамп заявив, що твердження газети NYT не відповідають дійсності.

"Чи можете ви повірити в те, що (видання - ред) The New York Times, яке знаходиться в занепаді, опублікувала статтю, в якій стверджується, що Сполученими Штатами суттєво почастішали кібератаки проти Росії", - написав Трамп в Twitter.

"Це фактично зрада з боку колись чудової газети, яка настільки відчайдушно потребує сенсації, будь-якої сенсації, навіть якщо це завдає шкоди країні", - зазначив президент США.

"Крім того, (це) неправда", - додав він.

Трамп констатував, що "сьогодні корумповані ЗМІ готові на все". "Вони зроблять або заявлять що завгодно без найменших роздумів про наслідки, - додав президент США. - Вони справжні труси і, без сумніву, є ворогами народу!"

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2019 р.

