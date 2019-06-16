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Трамп звинуватив The New York Times в "державній зраді"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times в "віртуальному акті державної зради". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.

Трамп звинуватив The New York Times в "державній зраді"

"Чи вірите ви, що The New York Times щойно опублікувала статтю про те, що США значно посилюють кібератаки на Росію. Це віртуальний акт зради колись великої газети, яка відчайдушно потребує історії, будь-якої історії, навіть якщо вона погана для нашої країни. Щось відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки!", - написав президент США на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНН, NYT заявили, що США зробили частішою кібератаки на енергосистеми РФ, Трамп відкидає ці звинувачення

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