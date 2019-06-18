Трамп вновь сменил главу Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым и.о. министра обороны. Это произошло после того, как предыдущий глава Пентагона Патрик Шанахан, по словам Трампа, решил "посвятить больше времени семье". Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Патрик Шанахан выполнил прекрасную работу, но решил не проходить процесс утверждения в должности министра и посвятить больше времени семье", - написал американский лидер.
Он добавил в следующем твите, что Пентагон возглавит Эспер.
"Марк Эспер - новый исполняющий обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!", - заявил Трамп.
Напомним, одним из последних действий на посту главы Пентагона Шанахан отправил на Ближний Восток 1 тысячу военнослужащих.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис в декабре прошлого года заявил, что уходит в отставку. После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого - в компании Boeing.