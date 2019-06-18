Трамп знову змінив очільника Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. Це сталося після того, як попередній очільник Пентагону Патрік Шанахан, за словами Трампа, вирішив "присвятити більше часу сім'ї". Про це Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Патрік Шанахан виконав прекрасну роботу, але вирішив не проходити процес затвердження на посаді міністра та присвятити більше часу сім’ї”, — написав американський лідер.
Він додав у наступному дописі, що Пентагон очолить новопризначений Еспер.
“Марк Еспер — новий виконуючий обов’язки міністра оборони. Я знаю Марка і не сумніваюся, що він зробить фантастичну роботу!”, — заявив Трамп.
Нагадаємо, однією з останніх дій на посаді глави Пентагону Шанахан відправив на Близький Схід 1 тисячу військовослужбовців.
Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс у грудні минулого року заявив, що йде у відставку. Після цього, президент США Дональд Трамп заявив, що перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан виконуватиме обов’язки міністра оборони після відходу з цієї посади Джеймса Меттіса. Президент США Дональд Трамп зазначив, що майбутній в.о. глави Пентагону має великий послужний список і багато чого домігся за час роботи заступником міністра, а до цього — в компанії Boeing.