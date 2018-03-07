Трамп заявил, что введет пошлину в 25% на автомобили с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил высокими пошлинами в 25% на автомобили с Европейского союза. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Швеции Стефаном Левеном, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Они сделали все, чтобы для нас стало невозможно вести с ними бизнес, однако они все равно продолжают присылать свои автомобили и все остальное в США", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что считает одним из своих главных задач защиту американских рабочих и американских компаний.
"Они могут делать все что угодно, но если они это сделают, мы введем большие пошлины в размере 25%, на их автомобили - и поверьте мне, долго так не продержится", - отметил президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей, если ЕС повысит пошлины для американских товаров.