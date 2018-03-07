Трамп заявив, що введе мито у 25% на автомобілі з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив високими митами у 25% на автомобілі з Європейського союзу. Про це він заявив на прес-конференції з прем’єром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Вони зробили все, щоб для нас стало неможливо вести з ними бізнес, однак вони все одно продовжують надсилати свої автомобілі і все інше до США", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що вважає одним зі своїх головних завдань захист американських робітників і американських компаній.
"Вони можуть робити все що завгодно, але якщо вони це зроблять, ми введемо великі мита, у розмірі 25%, на їхні автомобілі – і повірте мені, довго так не протримається" - наголосив президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито на ввезення в країну європейських автомобілів, якщо ЄС підвищить мита для американських товарів.