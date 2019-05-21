Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

"Посмотрим, что произойдет. Если они позвонят нам, то мы, безусловно, проведем переговоры, но это зависит от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно (меня) беспокоить" , - подчеркнул президент. Он добавил, что на данный момент "переговоры с Ираном не ведутся".

Глава государства также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана.

"Мы не видим никаких признаков того, что что-то происходит или произойдет, но если произойдет, то, несомненно, будет встречена с большой силой. У нас не будет выбора", - сказал Трамп.

Президент добавил, что Тегеран "сделает большую ошибку", прибегнув к провокационным действиям или угрозам.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он возможной войной с Ираном, глава Белого дома заявил: "Посмотрим, что произойдет".

Он обвинил власти Ирана в "крайней враждебности" по отношению к США. Журналисты также спросили Трампа, собирается ли вашингтонская администрация усиливать режим санкций в отношении Ирана.

"Посмотрим, что произойдет, но сейчас применяются жесткие санкции", - сказал президент.

Как сообщал УНН, ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением за угрозы в сторону США.

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" - написал он.

Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала власти Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.