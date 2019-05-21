Трамп заявив, що проведе переговори з владою Ірану, коли вони будуть готові

"Подивимося, що станеться. Якщо вони подзвонять нам, то ми, безумовно, проведемо переговори, але це залежить від них. Я тільки хочу, щоб вони подзвонили, якщо готові, а якщо вони не готові, тоді не потрібно (мене) турбувати" , - підкреслив президент. Він додав, що на даний момент "переговори з Іраном не ведуться".

Глава держави також знову застеріг владу Ірану від провокаційних дій і погроз стосовно США, хоча і вказав на відсутність будь-яких ознак такої поведінки Тегерана.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що щось відбувається або відбудеться, але якщо станеться, то, без сумніву, буде зустрінута з великою силою. У нас не буде вибору", - сказав Трамп.

Президент додав, що Тегеран "зробить велику помилку", вдавшись до провокаційних дій або погроз.

Відповідаючи на питання, чи стурбований він можливою війною з Іраном, глава Білого дому заявив: "Подивимося, що станеться".

Він звинуватив владу Ірану в "крайній ворожості" по відношенню до США. Журналісти також запитали Трампа, чи збирається вашингтонська адміністрація посилювати режим санкцій щодо Ірану.

"Подивимося, що станеться, але зараз застосовуються жорсткі санкції", - відповів президент.

Як повідомляв УНН, раніше Трамп пригрозив Ірану знищенням за погрози в бік США.

"Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте США!" - написав він.

Нагадаємо, 5 травня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США в якості сигналу владі Ірану направлять ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), куди входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. Пізніше було оголошено, що до цієї групи приєднаються батарея зенітних ракетних комплексів Patriot і військово-транспортний корабель USS Arlington.

Як заявили в Пентагоні, подібний крок є "відповіддю на свідоцтва підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США і американських інтересів". У Вашингтоні також підкреслили, що не прагнуть до конфлікту з Іраном, але готові захищати сили і інтереси США в регіоні.