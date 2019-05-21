Трамп заявив, що проведе переговори з владою Ірану, коли вони будуть готові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що готовий провести переговори з владою Ірану тільки тоді, коли "вони будуть готові". Таку позицію американський лідер позначив в бесіді з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом в штат Пенсільванія, де він виступить перед своїми прихильниками. Слова президента наводить агентство Reuters, передає УНН.
"Подивимося, що станеться. Якщо вони подзвонять нам, то ми, безумовно, проведемо переговори, але це залежить від них. Я тільки хочу, щоб вони подзвонили, якщо готові, а якщо вони не готові, тоді не потрібно (мене) турбувати" , - підкреслив президент. Він додав, що на даний момент "переговори з Іраном не ведуться".
Глава держави також знову застеріг владу Ірану від провокаційних дій і погроз стосовно США, хоча і вказав на відсутність будь-яких ознак такої поведінки Тегерана.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що щось відбувається або відбудеться, але якщо станеться, то, без сумніву, буде зустрінута з великою силою. У нас не буде вибору", - сказав Трамп.
Президент додав, що Тегеран "зробить велику помилку", вдавшись до провокаційних дій або погроз.
Відповідаючи на питання, чи стурбований він можливою війною з Іраном, глава Білого дому заявив: "Подивимося, що станеться".
Він звинуватив владу Ірану в "крайній ворожості" по відношенню до США. Журналісти також запитали Трампа, чи збирається вашингтонська адміністрація посилювати режим санкцій щодо Ірану.
"Подивимося, що станеться, але зараз застосовуються жорсткі санкції", - відповів президент.
Як повідомляв УНН, раніше Трамп пригрозив Ірану знищенням за погрози в бік США.
"Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте США!" - написав він.
Нагадаємо, 5 травня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США в якості сигналу владі Ірану направлять ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), куди входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. Пізніше було оголошено, що до цієї групи приєднаються батарея зенітних ракетних комплексів Patriot і військово-транспортний корабель USS Arlington.
Як заявили в Пентагоні, подібний крок є "відповіддю на свідоцтва підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США і американських інтересів". У Вашингтоні також підкреслили, що не прагнуть до конфлікту з Іраном, але готові захищати сили і інтереси США в регіоні.