Трамп заявил о начале вакцинации в США от COVID-19 со следующей недели

"Вакцины находятся в разработке на таком уровне, который никто никогда не считал возможным, для этого потребовалось бы еще пять лет, нам надо было семь месяцев, и они начнутся на следующей неделе, мы начнем вакцинировать", - сказал Трамп.

Напомним, Великобритания готовится стать первой страной, которая начнет вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сначала сделав прививку доступной в больницах, а затем распределяя запасы по медицинским клиникам. Так, в первую неделю ожидается, что будет доступно около 800 тысяч доз вакцины.

Как ранее сообщал УНН, BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть раньше, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь американская компания Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.