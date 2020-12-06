Трамп заявив про початок вакцинації в США від COVID-19 з наступного тижня

"Вакцини перебувають в розробці на такому рівні, який ніхто ніколи не вважав за можливе, для цього треба було б ще п'ять років, нам треба було сім місяців, і вони почнуться на наступному тижні, ми почнемо вакцинувати", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Велика Британія готується стати першою країною, яка почне вакцинацію від COVID-19 на наступному тижні, спочатку зробивши щеплення доступним в лікарнях, а потім розподіляючи запаси за медичними клініками. Так, в перший тиждень очікується, що буде доступно близько 800 тисяч доз вакцини.

Як раніше повідомляв УНН, BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

У свою чергу американська компанія Moderna повідомила, що в ході третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.