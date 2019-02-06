Трамп заявил Конгрессу, что добьется строительства стены на границе с Мексикой

"В прошлом многие люди в этом зале говорили о необходимости строительства стены, но она так и не была возведена. Я добьюсь ее строительства", - заявил американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Моя администрация предложила Конгрессу компромисс, чтобы положить конец кризису на южной границе. Он включает выделение гуманитарной помощи, увеличение числа правоохранителей, технологии по обнаружению наркотиков в наших портах, а также строительство защитного барьера на границе - стены", - сказал он.

"Это будет стратегически важный барьер, через который можно видеть ту сторону, он будет сделан из стали, а не из бетона. Они будут возведены в местах, которые, по мнению сотрудников пограничного контроля, нуждаются в этом больше всего", - подчеркнул Трамп.

"Просто постройте стену, стена спасет жизни. Давайте работать вместе, чтобы достичь компромисса, который сделает Америку безопаснее", - заявил президент США.

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В связи с отказом демократов на ультиматум Трампа и республиканцев включить в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства. 25 января президент США подписал законопроект, который предусматривает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней.

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В свою очередь американский лидер написал в Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧС на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

Напоминаем, Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обом палатам Конгресса. Первоначально предполагалось, что республиканец Трамп выступит с этой речью 29 января, однако демократ Пелоси отказала ему в праве выступить в стенах Конгресса из-за прекращения работы части правительства США. Бюджетный кризис разразился в Вашингтоне в связи с тем, что правящая Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к компромиссу относительно выделения средств на укрепление контроля над границей с Мексикой.

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