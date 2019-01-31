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Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі стіною на кордоні

Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі стіною на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, щоб у новому бюджеті були передбачені кошти на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою. У записі на своїй сторінці в соцмережі Twitter він порадив конгресменам не гаяти часу, повідомляє УНН.

"Якщо комітет з республіканців та демократів, який зараз зустрічається щодо безпеки кордонів, не дискутує чи не розглядає питання стіни чи фізичного бар'єру, то вони гають свій час!" - написав Трамп у четвер, 31 січня, у своєму Twitter.

Представники обох партій 31 січня мають вперше зустрітися для обговорення питання бюджету та фінансування заходів безпеки на кордоні. Команди переговірників з Палати представників та Сенату мають близько двох тижнів на досягнення домовленості, з якою би погодився президент.

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Призупинення роботи федерального уряду (“шатдаун”) тривало в США через відсутність бюджетних коштів з 22 грудня до минулої п’ятниці (35 днів). Без фінансування весь цей час залишалася приблизно чверть уряду, зокрема Держдепартамент, Мінфін, Мінторг і Міністерство внутрішньої безпеки.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю американський лідер заявив, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а говорить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати.

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Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим НС на кордоні з Мексикою для виділення коштів на будівництво стіни без схвалення Конгресу, якщо за три тижні Білому дому, республіканцям і демократам не вдасться прийти до компромісу з даного питання і вирішити його шляхом прийняття відповідного законопроекту.

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If the committee of Republicans and Democrats now meeting on Border Security is not discussing or contemplating a Wall or Physical Barrier, they are Wasting their time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 січня 2019 р.

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