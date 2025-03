Призрак нового "шатдауна": Трамп подгоняет конгрессменов со стеной на границе

"Если комитет республиканцев и демократов, который сейчас встречается по вопросам безопасности границ, не дискутирует или не рассматривает вопрос стены или физического барьера, то они теряют свое время!" - написал Трамп в четверг, 31 января, в своем Twitter.

Представители обеих партий 31 января должны впервые встретиться для обсуждения вопроса бюджета и финансирования мер безопасности на границе. Команды переговорщиков из Палаты представителей и Сената имеют около двух недель на достижение договоренности, с которой бы согласился президент.

Приостановка работы федерального правительства ("шатдаун") продолжалось в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря до прошлой пятницы (35 дней). Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.

Как сообщал УНН, в пятницу американский лидер заявил, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты.

Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧС на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.

If the committee of Republicans and Democrats now meeting on Border Security is not discussing or contemplating a Wall or Physical Barrier, they are Wasting their time!

