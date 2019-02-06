Трамп заявив Конгресу, що доб'ється будівництва стіни на кордоні з Мексикою

"У минулому багато людей в цьому залі говорили про необхідність будівництва стіни, але вона так і не була зведена. Я доб'юся її будівництва", - заявив американський лідер, виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США з щорічним посланням "Про становище країни".

"Моя адміністрація запропонувала Конгресу компроміс, щоб покласти край кризі на південному кордоні. Він включає виділення гуманітарної допомоги, збільшення числа правоохоронців, технології з виявлення наркотиків в наших портах, а також будівництво захисного бар'єру на кордоні - стіни", - сказав він.

"Це буде стратегічно важливий бар'єр, через який можна бачити ту сторону, він буде зроблений зі сталі, а не з бетону. Вони будуть зведені в місцях, які, на думку співробітників прикордонного контролю, потребують цього найбільше", - підкреслив Трамп.

"Просто побудуйте стіну, стіна врятує життя. Давайте працювати разом, щоб досягти компромісу, який зробить Америку безпечнішою", - заявив господар Білого дому.

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У зв'язку з відмовою демократів на ультиматум Трампа і республіканців включити до держбюджету понад 5,7 млрд доларів на спорудження бар'єру на кордоні з Мексикою 22 грудня 2018 року сталась припинення роботи федерального уряду. 25 січня президент США підписав законопроект, який передбачає надання коштів для відновлення до 15 лютого роботи федерального уряду, діяльність якого через бюджетну кризу була припинена на рекордні для країни 35 днів.

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У свою чергу американський лідер написав в Twitter, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а говорить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати. Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим НС на кордоні з Мексикою для виділення коштів на будівництво стіни без схвалення Конгресу.

Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі та виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.

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