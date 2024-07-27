Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если он не победит на выборах в ноябре, то на Ближнем Востоке начнется большая война и, возможно, третья мировая война. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп накануне встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, через день после того, как Нетаньяху провел встречу в Белом доме с президентом Байденом и вице-президентом Харрисом.

Если мы победим, все будет очень просто. Все получится, и очень быстро. Если мы не победим, то все закончится большими войнами на Ближнем Востоке и, возможно, третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо после второй мировой войны. Вы никогда не были так близки к этому, потому что нашей страной руководят некомпетентные люди - сказал Трамп журналистам в начале встречи.

Бывший президент уже заявлял, что мир стоит на пороге новой мировой войны в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжением России в Украину.

Трамп также делал мрачные прогнозы о том, что может произойти, если он не вернет себе Белый дом, в частности утверждал, что фондовый рынок упадет.

Дополнение

В четверг Камала Харрис, вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, на переговорах с Беньямином Нетаньяху, которые она охарактеризовала как откровенные, надавила на израильского лидера по поводу «ужасной» гуманитарной ситуации в секторе Газа.