Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что "эго" Джо Байдена не позволит ему отказаться от президентской гонки, несмотря на растущие призывы внутри Демократической партии уступить место более молодому кандидату. Пишет УНН со ссылкой на Reuters и Fox News.

Трамп прогнозирует, что Байден останется в президентской гонке сообщает Reuters.

С точки зрения 78-летнего Трампа, 81-летний Байден, очевидно, не будет отказываться от своего статуса кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах в США.

Мне кажется, что он останется (...) у него есть свое эго, и он не хочет уходить в отставку - заявил Трамп в понедельник в телефонном заявлении североамериканскому телеканалу Fox News.

"Интересно, что у него много власти, потому что у него есть делегаты. Знаете, когда у вас есть делегаты, если он не скажет: "Я ухожу", они не смогут сделать ничего, чтобы вытащить его, кроме как 25-я поправка", - сказал Трамп интервьюеру Шону Хэннити

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Вместе с тем, Трамп считает, что что если критикам Байдена удастся "вытеснить его", то его кандидатуру возьмет на себя вице-президент США Камала Харрис:

Я думаю, они очень обеспокоены количеством голосов, и если это будет не она, то я не думаю, что им нужен другой вариант - сказал Трамп.

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