Трамп заявил, что Илон Маск "на самом деле не уходит"

Несмотря на то, что сегодняшняя пресс-конференция рекламировалась как прощание с руководителем Tesla Илоном Маском, покидающим пост руководителя Департамента эффективности правительства США, Дональд Трамп, похоже, намекнул, что он никуда не уходит. Маск заявил в свою очередь, что продолжит быть другом и советником президента США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Илон на самом деле не уйдет, он будет метаться туда-сюда. Это его детище, он будет заниматься множеством дел - заявил Трамп на совместной с Маском пресс-конференции.

Трамп осыпал похвалой Маска, который стоит рядом с ним и кивал при этом головой.

Он хвалил его как "одного из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо воспитывал мир".

Маск также намекнул, что продолжит влиять на Белый дом.

Это не конец DOGE, это действительно только начало. Команда DOGE со временем будет только укрепляться. Я уверен, что со временем мы увидим триллион долларов сокращения расточительства и мошенничества. Я думаю, что команда DOGE выполняет невероятную работу, они будут продолжать выполнять невероятную работу, и я буду продолжать посещать ее и быть другом и советником президента - заявил Маск.

Однако Трамп подарил Маску прощальный подарок – золотой ключ от Белого дома в тисненой коробке.

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Дополнение

На фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем.