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Трамп заявил, что Илон Маск "на самом деле не уходит"

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Илон Маск покидает пост руководителя Департамента эффективности правительства США, но продолжит быть советником Трампа. Президент подарил Маску золотой ключ от Белого дома.

Трамп заявил, что Илон Маск "на самом деле не уходит"

Несмотря на то, что сегодняшняя пресс-конференция рекламировалась как прощание с руководителем Tesla Илоном Маском, покидающим пост руководителя Департамента эффективности правительства США, Дональд Трамп, похоже, намекнул, что он никуда не уходит. Маск заявил в свою очередь, что продолжит быть другом и советником президента США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Илон на самом деле не уйдет, он будет метаться туда-сюда. Это его детище, он будет заниматься множеством дел 

- заявил Трамп на совместной с Маском пресс-конференции.

Трамп осыпал похвалой Маска, который стоит рядом с ним и кивал при этом головой.

Он хвалил его как "одного из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо воспитывал мир".

Маск также намекнул, что продолжит влиять на Белый дом.

Это не конец DOGE, это действительно только начало. Команда DOGE со временем будет только укрепляться. Я уверен, что со временем мы увидим триллион долларов сокращения расточительства и мошенничества. Я думаю, что команда DOGE выполняет невероятную работу, они будут продолжать выполнять невероятную работу, и я буду продолжать посещать ее и быть другом и советником президента 

- заявил Маск.

Однако Трамп подарил Маску прощальный подарок – золотой ключ от Белого дома в тисненой коробке.

Когда Маск вошел в орбиту влияния Трампа, он начал интенсивнее употреблять наркотики - NYT30.05.25, 19:41 • 1190 просмотров

Дополнение

На фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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