Трамп заявив, що Ілон Маск "насправді не йде"

Попри те, що сьогоднішню пресконференцію рекламували як прощання з керівником Tesla Ілоном Маском, який покидає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США, Дональд Трамп, схоже, натякнув, що він нікуди не йде. Маск заявив своєю чергою, що продовжить бути другом і радником президента США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Трамп обсипав похвалою Маска, який стоїть поруч із ним і кивав при цьому головою.

Він хвалив його як "одного з найвидатніших бізнес-лідерів та новаторів, яких коли-небудь виховував світ".

Маск також натякнув, що продовжуватиме впливати на Білий дім.

Це не кінець DOGE, це справді лише початок. Команда DOGE з часом лише зміцнюватиметься. Я впевнений, що з часом ми побачимо трильйон доларів скорочення марнотратства та шахрайства. Я думаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вони продовжуватимуть виконувати неймовірну роботу, і я продовжуватиму відвідувати її та бути другом і радником президента