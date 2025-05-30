Трамп заявив, що Ілон Маск "насправді не йде"
Київ • УНН
Ілон Маск покидає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США, але продовжить бути радником Трампа. Президент подарував Маску золотий ключ від Білого дому.
Попри те, що сьогоднішню пресконференцію рекламували як прощання з керівником Tesla Ілоном Маском, який покидає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США, Дональд Трамп, схоже, натякнув, що він нікуди не йде. Маск заявив своєю чергою, що продовжить бути другом і радником президента США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Ілон насправді не піде, він метатиметься туди-сюди. Це його дітище, він займатиметься безліччю справ
Трамп обсипав похвалою Маска, який стоїть поруч із ним і кивав при цьому головою.
Він хвалив його як "одного з найвидатніших бізнес-лідерів та новаторів, яких коли-небудь виховував світ".
Маск також натякнув, що продовжуватиме впливати на Білий дім.
Це не кінець DOGE, це справді лише початок. Команда DOGE з часом лише зміцнюватиметься. Я впевнений, що з часом ми побачимо трильйон доларів скорочення марнотратства та шахрайства. Я думаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вони продовжуватимуть виконувати неймовірну роботу, і я продовжуватиму відвідувати її та бути другом і радником президента
Однак Трамп подарував Маску прощальний подарунок – золотий ключ від Білого дому в тисненій коробці.
Коли Маск увійшов у орбіту впливу Трампа, він почав інтенсивніше вживати наркотики - NYT30.05.25, 19:41 • 1212 переглядiв
Доповнення
На тлі рішення американського мільярдера Ілона Маска піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) високопосадовець адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що він продовжить працювати неофіційним радником президента і потенційно може відвідувати зустрічі Білого дому в майбутньому.