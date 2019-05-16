Трамп заработал в 2018 году более 479 млн долларов

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США 400 тыс. долларов в год республиканец заработал 479 млн долларов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

Во время предвыборной кампании 2016 он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками относительно своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

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В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Напомним, после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, что составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности.

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