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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85991 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98438 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123594 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

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Актуальное
Трамп заработал в 2018 году более 479 млн долларов

Трамп заработал в 2018 году более 479 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8877 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году 479 млн долларов. Об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой - Управлением правительственной этики, передает УНН.

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США 400 тыс. долларов в год республиканец заработал 479 млн долларов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

Во время предвыборной кампании 2016 он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками относительно своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

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В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Напомним, после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, что составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности.

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