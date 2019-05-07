Глава Мінфіну США відмовився передавати демократам в Конгресі податкові декларації Трампа

"Грунтуючись на рекомендаціях Мін'юсту США, я встановив, що у Конгресу немає на це законних прав, тому ми не будемо розкривати запитані відомості", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку квітня голова комітету Палати представників Конгресу США по доходах і податках Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс) зажадав від Служби внутрішніх доходів (СВД) надати йому податкові декларації Трампа за останні шість років і встановив крайній термін для цього - 23 квітня. Ніл обґрунтував свій запит тим, що СВД зобов'язана законом перевіряти, чи платить президент США податки. Демократ зазначив, що комітет має намір з'ясувати, чи виконують співробітники служби дані функції належним чином.

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Президент Дональд Трамп заявив, що не має наміру надавати свої податкові декларації. Він пояснив, що стосовно належних йому компаній регулюючі органи як і раніше проводять перевірки, в зв'язку з цим публікувати інформацію про податкові відрахування для нього зараз небажано.