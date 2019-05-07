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Глава Мінфіну США відмовився передавати демократам в Конгресі податкові декларації Трампа

Глава Мінфіну США відмовився передавати демократам в Конгресі податкові декларації Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Глава Мінфіну США Стівен Мнучін відмовився надавати демократам в Палаті представників Конгресу США податкові декларації президента країни Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві Мнучіна, поширеному прес-службою відомства в понеділок, передає УНН.

"Грунтуючись на рекомендаціях Мін'юсту США, я встановив, що у Конгресу немає на це законних прав, тому ми не будемо розкривати запитані відомості", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку квітня голова комітету Палати представників Конгресу США по доходах і податках Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс) зажадав від Служби внутрішніх доходів (СВД) надати йому податкові декларації Трампа за останні шість років і встановив крайній термін для цього - 23 квітня. Ніл обґрунтував свій запит тим, що СВД зобов'язана законом перевіряти, чи платить президент США податки. Демократ зазначив, що комітет має намір з'ясувати, чи виконують співробітники служби дані функції належним чином.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін США вкотре не виконав вимогу Конгресу надати звіт про податки Трампа

Президент Дональд Трамп заявив, що не має наміру надавати свої податкові декларації. Він пояснив, що стосовно належних йому компаній регулюючі органи як і раніше проводять перевірки, в зв'язку з цим публікувати інформацію про податкові відрахування для нього зараз небажано.

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