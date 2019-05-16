Трамп заробив у 2018 році понад 479 млн доларів

У документі підкреслюється, що при зарплаті президента США 400 тис. доларів на рік республіканець заробив 479 млн доларів.

Трамп раніше неодноразово заявляв, що його статки перевищують 10 млрд доларів.

Під час передвиборної кампанії 2016 року він повідомив про намір опублікувати податкові декларації, які містять набагато більше інформації, ніж виписки, однак так і не зробив цього. Він пояснює це перевірками щодо свого бізнесу. Трамп підкреслював, що адвокати не радять йому розкривати дані, про які йде мова.

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У травні 2017 року одному з інтерв’ю він заявив, що, можливо, опублікує свої податкові декларації тільки після того, як залишить посаду президента.

Нагадаємо, після перемоги на виборах Трамп відмовився від зарплати президента, що становить 400 тисяч доларів на рік. Однак за законом її необхідно виплачувати, і президент оголосив, що має намір віддавати її на різні благодійні цілі. Так Трамп віддав чверть своєї зарплати міністерству внутрішньої безпеки.

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