Трамп предложил ЕС одновременно с США отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.
Представители “Евросоюза 25 июля приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговое соглашение”, написал Трамп. “У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют пошлины, барьеры и субсидии!”- предложил глава государства.
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По мнению президента, такие меры приведут к “свободному рынку и справедливой торговле”. “Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут идти на такой шаг!” — выразил уверенность Трамп.
Президент США проведет 25 июля в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп на прошлой неделе написал в своем микроблоге в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.
Агентство Bloomberg в тот же день сообщил, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукцию на 300 млрд и вызвать меры в ответ.