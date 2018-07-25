Трамп запропонував ЄС одночасно зі США відмовитися від мит, торгових бар'єрів і субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував у вівторок владі Євросоюзу одночасно зі Сполученими Штатами відмовитися від мит, торгових бар’єрів і субсидій. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера в Twitter.
Представники “Євросоюзу 25 липня приїдуть до Вашингтона, щоб обговорити торговельну угоду”, написав Трамп. “У мене є для них ідея. І США, і ЄС скасовують усі мита, бар’єри і субсидії!” — запропонував глава держави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, якщо переговори з Юнкером проваляться
На думку президента, такі заходи приведуть до “вільного ринку і справедливої торгівлі”. “Сподіваюся, вони це зроблять, ми готові, але вони не будуть йти на такий крок!” — висловив упевненість Трамп.
Президент США проведе 25 липня в Вашингтоні переговори зі главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.
Як раніше повідомляв УНН, Дональд Трамп минулого тижня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо ЄС не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати свої заводи на території Америки.
Агентство Bloomberg у той же день повідомило, що торгові мита на автомобілі і запчастини з ЄС, введенням яких пригрозив Трамп, можуть торкнутися продукцію на 300 млрд і викликати заходи у відповідь.